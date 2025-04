Inzaghi ha un piano per Luis Henrique: ecco dove giocherà

Negli ultimi giorni si continua a vociferare a più riprese dell’interessamento per Luis Henrique da parte dell’Inter. Uno dei dubbi che però è emerso con più frequenza è però quello relativo alla sua posizione in campo nel 3-5-2 di Inzaghi, visto che nel Marsiglia gioca come esterno offensivo in un attacco a 3.

L’Inter però è convinta delle qualità del brasiliano classe 2001 e vorrebbe raggiungere un accordo con l’OM già entro fine maggio per averlo così a disposizione per il Mondiale per Club di giugno. Intanto emerge anche il ruolo che mister Simone Inzaghi ha in mente per lui nel suo ormai abituale 3-5-2.

Secondo La Gazzetta dello Sport, per Luis Henrique si profila un ruolo da esterno destro a tutta fascia. Sarebbe quindi un giocatore offensivo da schierare nella posizione di Dumfries qualora servisse offendere viste le sue doti nell’uno contro uno: per lui compiti “alla Buchanan” anche se il canadese ha avuto poca fortuna a San Siro.