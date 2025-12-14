Scambio clamoroso per Frattesi: l’Inter chiede Thuram

Dopo essersi incrociati come avversari in campo, Marcus Thuram e suo fratello Khephren potrebbero diventare compagni di squadra all’Inter. Uno scenario che fino a poco tempo fa sarebbe stato difficile da immaginare, ma che negli ultimi giorni ha iniziato a prendere forma come ipotesi concreta di mercato. La situazione nasce dall’intreccio tra le esigenze tecniche dei nerazzurri e quelle della Juventus, con Davide Frattesi al centro della vicenda.

Il centrocampista nerazzurro si trova sempre più ai margini del progetto di Chivu e continua a essere molto apprezzato dai bianconeri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juve sarebbe seriamente intenzionata a fare un tentativo per portarlo a Torino. Proprio in questo contesto si inserisce il nome del più giovane dei Thuram: il 23enne potrebbe essere il profilo scelto dall’Inter per colmare il vuoto lasciato da Frattesi.

Al momento non ci sono ancora mosse ufficiali, nonostante alcuni movimenti dietro le quinte. Sembra però solo questione di tempo prima che i contatti diventino più concreti, probabilmente in una delle prossime due sessioni di mercato. In passato la Juve aveva già chiesto informazioni su Frattesi, ricevendo allora un netto rifiuto. Stavolta, però, i nerazzurri potrebbero aprire alla cessione definitiva, a patto di avere una strada percorribile per riunire i figli di Lilian.

L’operazione non sarebbe solo una questione economica, ma rappresenterebbe l’incastro perfetto tra diverse necessità di campo. Da una parte la Juventus vuole aggiungere dinamismo e freschezza in mezzo al campo, non essendo completamente convinta né di Locatelli né dello stesso Khephren. Dall’altra l’Inter necessita di un mediano con caratteristiche diverse: un giocatore fisico, capace di strappi e cambi di passo, esattamente come il centrocampista bianconero.