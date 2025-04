La scelta dell’Inter su Pio Esposito al Mondiale per Club

Fresco di rinnovo ufficiale annunciato nella giornata di ieri, Francesco Pio Esposito con l’ultimo contratto siglato si è legato all’Inter sino al giugno 2030. L’attaccante classe 2005 sta facendo benissimo nel secondo prestito consecutivo allo Spezia in Serie B, come dimostrano anche i 14 gol messi a segno in quest’ultimo campionato.

Contrariamente a quanto era circolato nelle scorse settimane, il giovane bomber difficilmente sarà a disposizione di Simone Inzaghi per il Mondiale per Club. L’Inter, come ribadito da La Gazzetta dello Sport, ha deciso di non forzare la mano con la Federcalcio Italiana e lasciare al ragazzo l’opportunità di affrontare l’Europeo Under 21 la prossima estate 2025 con la Nazionale Azzurra.

Solamente nel caso in cui l’Inter riuscisse a passare la prima fase, non è escluso che Pio Esposito possa invece essere aggregato all’organico in un secondo momento. Per quanto riguarda la prossima stagione, invece, non ci sono dubbi: il club nerazzurro concederà al classe 2005 un nuovo prestito nel campionato di Serie A.