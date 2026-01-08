Lanciata la sfida all’Inter per Giovane: ecco il prezzo

Il Verona ha fissato definitivamente il prezzo del cartellino di Giovane, attaccante brasiliano che sta vivendo una stagione molto positiva con 3 reti e 4 assist nelle prime 18 giornate di campionato. La valutazione del club fa riferimento a questo gennaio e riflette l’interesse crescente attorno al giocatore.

Secondo quanto riporta la Repubblica, l’Atalanta ha mosso i primi passi concreti presentando un’offerta da 20 milioni tra parte fissa e bonus. L’obiettivo della società bergamasca sarebbe quello di anticipare le rivali e assicurarsi le prestazioni del brasiliano. Il Verona, però, ha stabilito per Giovane una valutazione da circa 30 milioni di euro.

La Roma e l’Inter seguono con attenzione la situazione. I nerazzurri in particolare stanno monitorando l’evoluzione della trattativa, valutando l’opportunità di entrare nel vivo della corsa per il giocatore. La distanza tra domanda e offerta resta ancora significativa.

Il Verona, dal canto suo, preferirebbe trattenere Giovane fino al termine della stagione, rimandando ogni discussione all’estate. La cessione immediata a gennaio non rientra nei piani del club veneto, che conta sul contributo dell’attaccante per la seconda parte del campionato.