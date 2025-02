Sfuma il ritorno all’Inter: firma ufficiale con il Parma

A causa del blitz improvviso di ieri sera, l’Inter ha visto saltare con qualche mese di anticipo uno degli attesi ritorni per la prossima estate. Contrariamente a quanto auspicato dai dirigenti nerazzurri, Cristian Chivu non tornerà a Milano per guidare dalla panchina la nuova formazione Under 23.

Il tecnico rumeno, che si è formato in panchina nel settore giovanile dell’Inter prima di spiccare il volo al timone della squadra Primavera, ha appena siglato un contratto ufficiale con il Parma. Si tratta della prima vera grande opportunità sulla panchina di una prima sqaudra per l’ex terzino dell’Inter, indicato per raccogliere l’eredità dell’esonerato Fabio Pecchia.

Chivu ha già siglato un contratto ufficiale da un anno e mezzo e farà il suo esordio sabato 22 febbraio nel derby contro il Bologna. Nulla da fare per l‘Inter che sperava di affidare al talentuoso allenatore le chiavi della seconda squadra nerazzurra che farà il suo debutto nel prossimo campionato di Serie C.