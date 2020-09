Social – Vidal ringrazia Messi: “Un orgoglio aver giocato con te, ci vediamo presto”

Dopo la dedica di Leo Messi su Instagram per l’addio dell’ormai ex compagno Arturo Vidal, il centrocampista cileno ha immediatamente risposto all’argentino con un commento alle sue parole. I due, diventati ottimi amici nel corso del biennio in cui hanno condiviso lo spogliatoio del Camp Nou, si sono così scambiati dei messaggi d’affetto, dando prova pubblica del grande rapporto che si era instaurato.

Il nuovo calciatore dell’Inter, arrivato in serata presso l’aeroporto di Linate a Milano e accolto immediatamente dal club nerazzurro, ha risposto così al messaggio d’affetto precedentemente scritto da Messi nei suoi confronti. Queste le parole di Vidal: “Grazie Messi, extraterrestre!!! E’ un orgoglio aver giocato con il più grande della storia e grazie mille per la tua amicizia. Già mi manchi, ci vediamo presto”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<