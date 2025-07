Sommer apre al Galatasaray: rivelata la cifra MONSTRE

Yann Sommer è diventato da qualche giorno il grande obiettivo di mercato del Galatasaray dopo Hakan Calhanoglu. Il portiere svizzero, dopo due stagioni trascorse in maglia nerazzurra, potrebbe improvvisamente dire addio questa estate.

Da parte del club nerazzurro non c’è la l’esigenza di privarsi dell’estremo difensore, ma allo stesso tempo non vi sarà alcuna ferma opposizione se il portiere deciderà di andar via. Tra Sommer e il Galatasaray, come rivelato in Turchia da Fanatik, vi sarebbe già stato un primo contatto. Il portiere avrebbe aperto alla proposta, chiedendo però in cambio ingenti garanzie.

Nello specifico, Sommer avrebbe chiesto un contratto da 7-8 milioni di euro a stagione per un biennale con opzione per il terzo anno. Lo svizzero, che non ha manifestato alcuna volontà di lasciare l’Inter, accetterebbe dunque la corte del Galatasaray con un contratto faraonico e soprattutto irripetibile per un portiere che il prossimo dicembre compirà 37 anni.