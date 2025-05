Stankovic conteso tra Inter e Venezia: ANNUNCIO sul suo futuro

La scorsa estate l’Inter ha ceduto in prestito con diritto di riscatto Filip Stankovic al Venezia. Dopo un ottimo inizio di stagione il portiere cresciuto nel vivaio nerazzurro si è fatto male e così il club lagunare ha preso un altro portiere dall’Inter come Ionut Radu che si è invece trasferito a titolo definitivo. In merito a questi argomenti ha parlato il DS arancioneroverde, Filippo Antonelli.

“Stankovic è un altro giocatore che abbiamo voluto fortemente: abbiamo la possibilità di riscattarlo e lo faremo sicuramente. È un ragazzo che ha lavorato molto bene nei primi mesi. Condivido anche in questo caso i buonissimi rapporti con l’Inter, che ci hanno permesso di fare questa operazione. Deve continuare a lavorare così, e sono certo che potrà darci ancora tante soddisfazioni”, svela il DS del Venezia confermando che Stankovic non dovrebbe quindi tornare all’Inter.

Antonelli poi commenta anche le situazioni relative a Radu e a Nicolussi Caviglia – che è finito nel mirino dell’Inter – con queste parole raccolte da gianlucadimarzio.com: “Radu è stata un’opportunità per noi, e lo abbiamo sempre detto: ringraziamo l’Inter che, quando li abbiamo chiamati, si è dimostrata subito disponibile. Ma ringraziamo anche il ragazzo, perché ha saputo cogliere questa chance, dimostrando il suo valore. Il percorso non è finito: mancano tre partite, e può chiudere in bellezza. Nicolussi Caviglia? Quello che accadrà sul mercato lo vedremo a fine campionato. Al momento è concentrato qui, come tutti”.