Stankovic MVP in Belgio: come può ora l’Inter riprenderlo

Uno dei migliori prodotti del settore giovanile dell’Inter negli ultimi anni è senza dubbio Aleksandar Stankovic, centrocampista che adesso non è più a Milano perché è stato ceduto al Bruges. Dopo un ottimo campionato in Svizzera, ora il talento classe 2005 sta brillando anche in Belgio mettendo in mostra il suo alto valore.

Nell’ultima partita vinta dal Bruges sul campo dello Standard Liegi, Stankovic ha anche ricevuto il premio di MVP ed è già molto apprezzato dal suo allenatore e dai tifosi nonostante le poche giornate disputate fin qui. Ci sono dei dati che fanno capire tutte le sue qualità: 88% di passaggi riusciti, 1,1 intercetti di media per gara e il 60% di dribbling completati.

Questi numeri mostrano come Stankovic sia un centrocampista completo e utile in entrambe le fasi di gioco. Ora l’Inter per riportarlo in nerazzurro dovrà sfruttare una delle due clausole di recompra che ha concordato col Bruges l’estate scorsa: la prima nel 2026 è da 23 milioni di euro mentre la seconda del 2027 è pari a 25 milioni.