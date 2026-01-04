La strategia dell’Inter su Cancelo: c’è ottimismo

Il pressing dell’Inter su Joao Cancelo non si ferma, ma la trattativa per il terzino portoghese procede con tempi più lunghi del previsto. I nerazzurri, che avevano immaginato una chiusura lampo, hanno dovuto rallentare di fronte alle esitazioni del giocatore.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il club di viale della Liberazione ha scelto di aspettare ancora qualche giorno, fiducioso che l’esterno possa sciogliere le riserve. Cancelo sta riflettendo insieme al suo agente Jorge Mendes, che gestisce la situazione su più fronti. Il portoghese sogna di disputare la Champions League in vista del Mondiale, e ritiene che le sue possibilità di riuscirci siano maggiori con il Barcellona rispetto ai nerazzurri.

Con l’Al-Hilal l’accordo è già stato trovato da giorni: il club saudita, che ha escluso il giocatore da tutte le liste, è disposto a coprire gran parte dell’ingaggio in caso di prestito semestrale a Milano. In cambio, i sauditi gradirebbe uno tra Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, entrambi in scadenza con l’Inter. L’incastro sarebbe quasi fatto, se non fosse per i dubbi del calciatore.

Il tecnico blaugrana Hansi Flick, per ragioni tecniche, continua invece a chiudere le porte a Cancelo. L’allenatore tedesco vorrebbe un difensore centrale puro, preferibilmente mancino, e non sembra convinto di spostare Koundé al centro. Tuttavia la situazione resta in evoluzione. Mendes, che rappresenta anche Lamine Yamal, ieri ha spinto molto con il presidente Laporta, arrivando a metterlo in contatto diretto con il giocatore.

La dirigenza catalana sta riflettendo sulla questione, ma al momento l’orientamento non sarebbe cambiato. Il Barcellona ha margini limitati sul mercato a causa del Fair Play Finanziario: togliendo dalla lista l’infortunato Christensen, potrebbe investire l’80% del suo stipendio per un nuovo acquisto. Una sola cartuccia da sparare, insomma, e la scelta finale spetta ai blaugrana.

Da quella decisione dipenderà poi la risposta definitiva di Cancelo all’Inter, che attende con pazienza il via libera per chiudere l’operazione. Nel frattempo, dove un tempo avrebbero voluto operare nelle terre di Dumfries, i dirigenti nerazzurri restano pronti a finalizzare non appena arriverà il sì del portoghese.