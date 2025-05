Romano conferma: Tah SCEGLIE il suo futuro, non solo Inter

Manca sempre meno alla sessione estiva di mercato con tante squadre che sono sulle tracce di possibili rinforzi per la nuova stagione e possibilmente da bloccare il prima possibile. Con l’inserimento in calendario del Mondiale per Club a giugno, per l’Inter e tanti altri club serve infatti accelerare sul mercato.

La dirigenza nerazzurra tiene sempre particolarmente sotto controllo alcuni profili in scadenza di contratto a giugno e tra questi c’è anche Jonathan Tah. Il difensore centrale del Bayer Leverkusen è uno dei giocatori migliori della Bundesliga nel suo ruolo e per questo ci sono diversi club interessati a lui.

Come confermato da Fabrizio Romano sul suo profilo X, a fine stagione Tah lascerà la formazione tedesca e su di lui ci sono in primis il Barcellona col quale la trattativa va avanti da dicembre e anche il Bayern Monaco. Sullo sfondo rimangono l’Inter e altri club interessati ma la concorrenza è folta e ricca.