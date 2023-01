Chi è Tiago Djaló, il difensore ex Milan possibile sostituto di Skriniar

Sono ore di grande incertezza in casa Inter. Milan Skriniar è vicino ai saluti, ma non è ancora chiaro se il suo addio arriverà o meno già in questa sessione di mercato. In ogni caso, la dirigenza nerazzurra si sta già muovendo precauzionalmente, e uno dei maggiori indiziati per sostituire Skriniar sembra essere Tiago Djaló del Lille.