TMW – Inter, definita l’uscita di Longo: trovato l’accordo con un club di Serie B

Nuova operazione in uscita per il calciomercato nerazzurro. Samuele Longo, attaccante classe 1992 dell’Inter, è ad un passo dal passaggio al Vicenza. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il prodotto della cantera nerazzurra è vicinissimo a lasciare ancora una volta Milano.

Nell’ultima stagione, dopo una prima parentesi non del tutto esaltante con il Deportivo La Coruna, ha fatto ritorno in Italia collezionando 17 presenze e 4 gol in Serie B con la maglia del Venezia.

