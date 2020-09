TMW – Inter, si lavora al rinnovo di Lautaro Martinez: spunta una mega-clausola anti Juve!

L’Inter al lavoro per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. Una volta chiusa l’attuale finestra di mercato, il management nerazzurro si attiverà per portare a termine le trattative per il prolungamento del Toro, pronto a firmare fino al 2025. Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb, nel suo contratto verrà inserita anche una mega-clausola anti-Juve, che ne affiancherà altre attualmente allo studio relative ad diverse big europee. La volontà dell’Inter, infatti, è evitare la possibilità che Lautaro lasci Milano senza la volontà e l’approvazione del club.

In questo senso, la suddetta clausola anti-Juve avrebbe un valore di ben 170 milioni di euro, così da scoraggiare i bianconeri da un eventuale assalto al Toro come post-Cristiano Ronaldo. Lavori in corso sul fronte rinnovo Lautaro, quindi, in casa Inter: il Toro rimarrà nerazzurro, con buona pace del Barcellona.

