Due settimane alla chiusura del mercato estivo e l’Inter che in queste ore è stata assorbita dagli arrivi di Arnautovic e Carlos Augusto, ma soprattutto dal caso Samardzic, deve completare anche alcune operazioni in uscita per sfoltire la rosa degli esuberi che non rientrano nel progetto tecnico. Tra questi c’è Valentino Lazaro, non riscattato dal Torino che dopo la stagione in prestito ha rispedito a Milano l’esterno austriaco. Proprio il Torino però, secondo quanto riferisce Sky, in giornata ha avuto nuovi contatti con l’Inter per valutare un possibile ritorno di Lazaro: l’uscita di Singo, direzione Monaco, apre all’esigenza dell’arrivo di un laterale. I granata hanno lavorato anche su Soppy dell’Atalanta che rimane un nome da tenere d’occhio, ma in giornata si è riaperta la pista Lazaro ed è da tenere d’occhio.

L’opinione di Passione Inter

All’Inter Lazaro è fuori dai piani, a meno che non si pensi di utilizzarlo a sinistra con Carlos Augusto e Dimarco da alternare anche come alternative a Bastoni in difesa. È in scadenza di contratto nel 2024 e andrebbe quindi ceduto a titolo definitivo in questa sessione di mercato: i granata avrebbero potuto riscattarlo per 7 milioni di euro, per l’Inter ha un valore residuo a bilancio inferiore ai 5 milioni, che potrebbe essere una buona cifra per arrivare una cessione immediata senza fare minusvalenza.