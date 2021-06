TS – Hakimi e Lautaro verso la cessione: l’Inter punta su Raspadori

I due big potrebbero essere sacrificati

Il mercato estivo dell' Inter sarà probabilmente caratterizzate da cessioni dolorose che però saranno fondamentali per sistemare la difficile situazione finanziaria del club nerazzurro. La partenza di almeno un big appare scontata e in queste ore Achraf Hakimi appare come l'indiziato numero uno, visto l'interessamento di Psg e Chelsea . Da tenere d'occhio anche la situazione di Lautaro Martinez .

Come riferisce Tuttosport, la difficile missione affidata da Suning a Beppe Marotta e a Piero Ausilio, sarà quella di vendere entro un determinato periodo sia Achraf Hakimi che Lautaro Martinez. L'Inter punta all'asta per entrambi: per quanto riguarda il marocchino il Paris Saint-Germain si è fermato ad un'offerta di 50 milioni, ma la richiesta dei nerazzurri ammonta a 70 milioni. Per l'attaccante argentino c'è l'interesse dell'Atletico Madrid che ha presentato un'offerta di 45 milioni, troppo pochi se messi a confronto coi 90 milioni che vuole l'Inter. Anche le parole dell'agente dei giocatori, Alejandro Camano, hanno confermato che Hakimi è dato per partente, mentre per Lautaro dovrà arrivare un'offerta alta.