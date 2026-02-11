Tra i sei calciatori dell’Inter in scadenza di contratto il prossimo giugno potrebbe nascondersi una decisione a sorpresa. Yann Sommer, Raffaele Di Gennaro, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij, Matteo Darmian e Henrikh Mkhitaryan sono i nomi da valutare nelle prossime settimane, quando l’Inter dovrà tracciare le linee guida per la prossima stagione.

Oltre al terzo portiere, che potrebbe restare anche per una questione di liste, secondo Tuttosport Mkhitaryan starebbe sorprendentemente correndo verso la permanenza. Una decisione che colpisce, visto che non rientra tra i più giovani del gruppo e che il suo profilo non corrisponde esattamente ai cosiddetti “criteri” stabiliti da Oaktree. Eppure le prestazioni vengono considerate ancora di alto livello, con una condizione fisica tutto sommato solida.

Per gli altri quattro, invece, la situazione appare diversa. Ognuno ha caratteristiche e problematiche specifiche, ma per tutti sembra risuonare un segnale comune: quello della fine di un ciclo. Le valutazioni tecniche e societarie definiranno il futuro di ciascuno nelle settimane che precedono l’apertura del mercato estivo.

L’Inter dovrà bilanciare esigenze di campo e pianificazione economica. Da un lato la necessità di mantenere esperienza e qualità, dall’altro l’intenzione di seguire una linea gestionale precisa. La decisione su Mkhitaryan potrebbe quindi rappresentare un’eccezione.