E’ la giornata di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è in partenza da Barcellona alla volta di Milano, dove è pronto per iniziare una nuova avventura calcistica con la maglia dell’Inter, dove ritroverà Antonio Conte in panchina, grande sponsor di questa operazione.

Vidal pochi minuti fa – come riportato da Radio Marca – era all’aeroporto di Barcellona: ecco le immagini

