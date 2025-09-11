Vlahovic all’Inter: SOLO così si sblocca la trattativa

Sabato pomeriggio, l’Inter affronterà la Juventus all’Allianz Stadium, nel primo big match della stagione 2025/2026. In questa fase, i destini dei due club sembrano pronti a incrociarsi anche fuori dal campo, in sede di calciomercato.

Non è un mistero, d’altronde, come l’Inter abbia sondato il terreno per Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto e non intenzionato, al momento, a rinnovare con la Juventus. Il profilo sarebbe in linea con i parametri di Oaktree e il giocatore sarebbe disposto a una riduzione di stipendio (in estate aveva detto sì a una proposta del Milan da 6 milioni di euro, più bonus alla firma da 10 milioni).

Secondo Tuttosport, però, l’operazione può sbloccarsi solamente in un modo: con una cessione importante dell’Inter in attacco. L’indiziato principale sarebbe Marcus Thuram, sul quale penderebbe una clausola da 85 milioni di euro.