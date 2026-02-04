Vlahovic lascia la Juve gratis: c’è l’Inter tra le pretendenti

Il futuro di Dusan Vlahovic resta un tema centrale in casa Juventus. L’attaccante serbo è in scadenza di contratto e diverse squadre hanno già manifestato interesse per lui. Secondo quanto riportato da La Stampa, tra i club che seguono la situazione ci sarebbe anche l’Inter, insieme a Milan e Barcellona.

Il quotidiano torinese inserisce la questione Vlahovic in un contesto più ampio che riguarda la programmazione bianconera. Oltre al rinnovo dell’attaccante, la Juventus sta lavorando anche su altre situazioni contrattuali, a partire da quella di Kenan Yildiz. Per il giovane talento turco si parla di un ingaggio da circa 6 milioni all’anno fino al 2030.