Xavi Simons-Inter, cosa sta succedendo davvero

Nella giornata di ieri è stato accostato un nuovo nome all’attacco dell’Inter oltre a quelli già circolati nelle ultime settimane. Il club nerazzurro, che rimane vicinissimo all’acquisto di Ademola Lookman dall’Atalanta, era stato indicato nell’elenco dei club di Xavi Simons, uno dei calciatori più ambiti in questa finestra di calciomercato.

L’attaccante del Lipsia, come riportato nelle ultime ore da Fabrizio Romano, si trova in realtà all’interno di un’altra operazione. L’olandese, come spiegato dall’esperto di mercato, ha infatti aperto al trasferimento al Chelsea dopo i contatti diretti avuti con il club londinese. I Blues quest’oggi cercheranno l’intesa con i tedeschi in modo da anticipare l’elevata concorrenza specialmente in Premier League.

Anche l’Arsenal, che in questo momento sta lavorando soprattutto sulla pista Gyökeres nella speranza di avere la meglio sul Manchester United, si è infatti detta interessata all’acquisto di Xavi Simons. Decisamente piazzata in seconda fila l’Inter che non si è ancora mossa per il classe 2003.