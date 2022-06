Zaniolo-Roma, aria di addio. E l’Inter intanto gongola…

Per molti tifosi dell’Inter, nonostante le bizze caratteriali e i gravi problemi fisici che ne hanno fermato l’ascesa, Nicolò Zaniolo è un grande rimpianto. Specie se si pensa che è stato sacrificato per portare a Milano Nainggolan,...

Pietro Magnani

Per molti tifosi dell'Inter, nonostante le bizze caratteriali e i gravi problemi fisici che ne hanno fermato l'ascesa, Nicolò Zaniolo è un grande rimpianto. Specie se si pensa che è stato sacrificato per portare a Milano Nainggolan, che ha fatto di tutto tranne che lasciare un segno indelebile in casa nerazzurra. Tuttavia, anche ora, l'Inter potrebbe parzialmente guadagnare dal prodotto del proprio vivaio.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Zaniolo sarebbe sempre più ai ferri corti con la Roma. I giallorossi non sarebbero affatto contenti dell'atteggiamento del calciatore e del suo entourage, intenti a "fare l'occhiolino" a diversi club nonostante le trattative per il rinnovo con i capitolini. Un gioco pericoloso, che rischia di fare terra bruciata intorno al ragazzo e spingere la società a cederlo al miglior offerente, non necessariamente dove vorrebbe Zaniolo.

In questo scenario non va sottovalutato il ruolo dell'Inter, che vanta il 15% sulla futura rivendita del giocatore. Questa cosa complica le cose per i giallorossi, che dovranno quindi sparare alto per aumentare il proprio guadagno... aiutando però così di conseguenza anche i nerazzurri. La valutazione della Roma sarebbe di circa 60 milioni, importo che in caso di cessione porterebbe nelle casse nerazzurre 9 milioni di euro, indipendentemente dalla formula. La clausola infatti garantisce il 15% all'Inter anche in caso di inserimento di contropartite tecniche o pagamenti dilazionati.