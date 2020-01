ESCLUSIVA – Tinti (ag. Bastoni): “Alessandro ha tutto per diventare un grande calciatore, deve continuare così”. E sul rinnovo…

Alessandro Bastoni è sicuramente una delle note più positive della prima parte di stagione dell’Inter: nonostante la giovane età, il difensore classe 1999, acquistato dai nerazzurri nell’estate del 2017 ma approdato a Milano solo in estate, è diventato in poco tempo un elemento fondamentale della retroguardia della Beneamata, tanto da spedire diverse volte in panchina un profilo internazionale come Diego Godin.

Bastoni è di fatto l’unico centrale a poter giocare sul centrosinistra, soluzione che permette così a Skriniar di giocare a destra al fianco di De Vrij. Conte ammira le qualità del prodotto del settore giovanile dell’Atalanta e non ci ha pensato due volte a lanciarlo in campo anche in occasione di sfide importanti, come la sfida vinta lunedì sera al San Paolo contro il Napoli. Bastoni non ha tradito la fiducia riposta in lui dall’allenatore risultando essere uno dei migliori in campo, con i tifosi nerazzurri che ora stravedono per lui.

La redazione di Passioneinter.com ha intervistato in esclusiva l’agente di Tullio Tinti per commentare l’exploit in maglia nerazzurra del difensore azzurro classe 1999.

Come ha vissuto Bastoni i suoi primi mesi a Milano? Sembra non aver proprio sofferto il grande salto in una big come l’Inter…

“Alessandro deve continuare su questa strada seguendo il suo allenatore e facendo il massimo in allenamento!”

Le premesse sono da fuoriclasse, anche perché sembrano esserci ancora ampi margini di miglioramento come dichiarato da Conte in più di un’occasione

“Sono sicuro che diventerà un grande calciatore perché ha tutto il potenziale tecnico, morale e fisico , per arrivarci”.

IL RINNOVO – Il contratto di Bastoni è in scadenza nel 2023, l’Inter ripone grande fiducia nel difensore classe 1999 ma al momento non c’è grande necessità di sedersi al tavolo e ritoccare l’accordo in vigore. Anche dal fronte dell’entourage viene ribadito che non c’è emergenza al momento di rinnovare l’accordo.

