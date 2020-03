Mercato, Georgatos in ESCLUSIVA su Tsimikas: “Inter, te lo consiglio: se ne sentirà parlare in futuro”

Intervistato in esclusiva dai microfoni di Passioneinter.com, l’ex calciatore dell’Inter Grigoris Georgatos ha parlato anche di Kōstas Tsimikas, rilasciando un vero e proprio endorsement nei suoi confronti. «È un giocatore che conosco bene perché l’ho scoperto io. L’ho voluto fortemente in pianta stabile nella prima squadra, convincendo l’allenatore del tempo, Marco Silva. È un giocatore di prospettiva, si sentirà parlare di lui. È stato dato in prestito ed è tornato molto convinto dei propri mezzi. Sa spingere molto, ma anche difendere».

Inter, l’endorsement di Georgatos verso Tsimikas

Georgatos non ha quindi dubbi in merito al fatto che i nerazzurri dovrebbero acquistarlo: «Ora è completo e potrebbe giocare anche all’estero in una grande squadra. L’Inter tra l’altro ha la tradizione dei giocatori greci, e lui è anche un terzino quindi…», ha concluso. Sul talento greco sembra esserci anche il Napoli, che segue con grande interesse gli sviluppi della vicenda. L’Inter per ora si limita ad osservare, ma qualora il ragazzo desse garanzie a dirigenza ed allenatore sarebbe pronta a scagliare il colpo decisivo per portarlo a Milano. La valutazione del cartellino del classe 1996 di proprietà dell’Olympiacos si dovrebbe aggirare intorno ai 15 milioni di euro.

