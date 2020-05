ESCLUSIVA – Sainsbury ed il sogno chiamato Inter: “Volevo l’esultanza da canguro sotto la Nord!”. I ricordi su Pioli, Gabigol e… Eriksen!

Sessione invernale di mercato, stagione 2016/17. Dalla Cina arriva un rinforzo a sorpresa per il reparto difensivo: Trent Sainsbury, giocatore in forza allo Jiansgsu Suning e cresciuto calcisticamente in Olanda, al Pec Zwolle. In sei mesi in nerazzurro, Trent riuscirà ad esordire proprio all’ultima partita, contro l’Udinese, giocando i 20 minuti finali, grazie a Stefano Vecchi.

Potrà sembrare poco per chi legge, ma di certo non lo è per lui: “Sono il primo australiano ad essere riuscito a giocare per l’Inter: questo nessuno riuscirà mai a togliermelo!”, assicura con entusiasmo ai microfoni di Passioneinter.com, che lo ha raggiunto in esclusiva per un’intervista. Oggi Sainsbury è in forza al Maccabi Haifa, in Israele.

Ciao Trent, innanzitutto come stai, come stai vivendo questo particolare momento?

“Sto molto bene, mi sto godendo il sole qui in Israele, è anche bello avere un po ‘di tempo a casa con mia moglie e mio figlio mentre aspettiamo che il blocco finisca ufficialmente”.

Come sta andando la tua esperienza lì, in Israele? Vedo che eravate secondi in campionato prima dello stop.

“Onestamente non ero sicuro di cosa aspettarmi venendo qui. Sapevo che non sarebbe stato facile, ma mi piace pensare di essermi adattato bene alla vita qui. Io e la mia famiglia adoriamo le avventure, vedere culture diverse, stili di vita diversi e questa è sicuramente un’altra esperienza che non dimenticheremo. La squadra è stata fantastica quest’anno. Abbiamo un grande gruppo di giovani giocatori che stanno già eccellendo e siamo diventati una squadra bella da guardare e che dà gioia ai tifosi”.

Hai giocato in campionati molto diversi: Olanda, Cina, Italia, Israele. quale ti è piaciuto di più giocare?

“Se ha a che fare solo con il lato puramente calcistico, mi sono divertito di più al PEC Zwolle, in Olanda. Abbiamo giocato un calcio fantastico per un club così piccolo e ho vinto un po’ di trofei in quegli anni. Siamo andati oltre i nostri limiti. Ho avuto la fortuna di sperimentare molti paesi fantastici, che era sempre stato nei miei progetti da giovane”.

Nel 2017 l’Inter ti ha chiamato a Milano dalla Cina. Cosa hai provato in quel momento, te lo aspettavi?

“Era un mix di eccitazione, nervosismo e felicità. Era qualcosa che non mi sarei mai aspettato, avevo sempre sognato di essere un giocatore in uno dei giganti d’Europa. È stata una grande opportunità per me. L’Inter è un club prestigioso con molta storia, una squadra che ha fatto il Triplete poco tempo prima del mio arrivo ed ora posso dire di essere stato una piccola parte della storia dell’Inter”.

Quella stagione non è andata al meglio l’Inter. Quale squadra hai trovato al tuo arrivo?

“Ad essere sincero mi stavo solo godendo ogni singolo giorno di allenamento ed andavo a lavorare con un grande sorriso sul mio viso. È stato fantastico il modo in cui il club si è preso cura di me, le persone dietro le quinte sono davvero meravigliose. Sul campo le cose non erano così buone, è vero. Da quanto mi è stato detto, la squadra ha avuto brutti episodi nella pre-season: un cambio di allenatore non fornisce le basi solide per i giocatori per qualsiasi piano di gioco tu voglia sviluppare o verso qualsiasi obiettivo. Penso che il club in quel momento avesse tutto ciò di cui aveva bisogno per avere successo, ma aveva bisogno di essere scosso per realizzarlo. Il gruppo Suning da quando si è stabilito ha avuto un piano chiaro che poi abbiamo visto svilupparsi meravigliosamente. Meritano molto credito”.

Qual è stato il tuo rapporto con Pioli e Vecchi, i due allenatori che hai avuto?

“Ho adorato lavorare con Pioli, mi ha capito subito. Ho adorato le sue sessioni di allenamento ed il modo in cui si avvicinava alle partite. Vecchi mi ha dato lo spazio per giocare che desideravo tanto ardentemente: gli ho detto grazie dopo l’ultima partita della stagione”.

Infatti sei riuscito a giocare contro l’Udinese. Cosa ricordi di quel giorno a San Siro?

“Ricordo l’emozione quando mi hanno detto di riscaldarmi. Poi mi chiamano, poi tutto è diventato quasi surreale. Sono tornato in panchina per prendere i miei parastinchi e tutti i ragazzi mi hanno augurato buona fortuna. Dopo essere entrato in campo ricordo di aver detto a me stesso che dovevo godermi ogni secondo. Penso comunque di aver fatto bene la mia parte, volevo solo mostrarmi il più possibile”.

I fan speravano che tu potessi segnare, per vedere la tua particolare esultanza del canguro. Hai sognato di farlo anche a San Siro sotto la Curva Nord?

“Ho avuto una possibilità da un calcio d’angolo e non ti mentirò: nella mia testa ero deciso a fare il salto del canguro davanti alla Curva Nord, nel caso avessi segnato. Ho avuto un’altra possibilità con il PSV quando abbiamo giocato all’Inter nella fase a gironi della Champions League. Non sono sicuro di come avrei esultato in quel caso, ma sono contento di essere stato in grado di giocare tutti i 90 minuti allo stadio Giuseppe Meazza”.

Cosa ne pensi di Suning? Sembra che con l’Inter stia lavorando per portarlo in cima al mondo.

“Credo che abbiano un progetto davvero eccezionale. Già si vede che il loro duro lavoro sta iniziando a ripagare. Hanno portato l’allenatore perfetto che non si preoccupa dei nomi, ma che guarda soltanto quello che sei in grado di dare. Poi aggiungendo a ciò alcuni buoni acquisti di esperienza si potrà davvero vedere dove arriverà. Stanno facendo tutte le cose giuste per riportare l’Inter in vetta”.

In quella squadra hai visto all’opera un giovanissimo Gabigol.

“Penso che abbia lasciato che la mancanza di minuti di gioco lo influenzasse troppo. È ancora giovane e con talento, ma è sempre necessario un duro lavoro per completare quel talento. Ha un futuro brillante davanti a sé perché sono sicuro che crescerà e maturerà, ma alla fine dipende da lui quanto andrà lontano”.

Cosa significa per te giocare con la nazionale australiana? Hai ottenuto risultati storici come la vittoria della coppa asiatica.

“Sono stato abbastanza fortunato da essere un giocatore della nazionale per molto tempo e adoro essere legato a qualcosa di unico e speciale. Vincere la coppa asiatica sul terreno di casa è stato un momento incredibile per me, la squadra e anche l’Australia. Ogni bambino sogna di giocare per il proprio paese. Vincere trofei di fronte ad amici e parenti. È una grande responsabilità, una volta indossata la maglia verde e oro sei un modello per tanti giovani che vogliono fare lo stesso, un giorno”.

Nel 2018 hai anche giocato ai Mondiali. Hai affrontato diversi campioni, come Eriksen che ha realizzato un grande gol contro l’Australia.

“La Coppa del Mondo è stata una montagna russa, un’emozione grandissima. Sono così orgoglioso di sapere che ho rappresentato bene il mio paese proprio all’apice della storia. Quella con la Danimarca è stata una partita in cui penso che meritassimo di vincere, ma questo è il calcio, la Danimarca probabilmente pensa lo stesso. Eriksen ha mostrato la sua classe con un gran bel tiro al volo. È il top player che i tifosi dell’Inter meritavano”.

Segui ancora l’Inter oggi?

“Avrò sempre interesse per l’Inter, un club meraviglioso. Sarò sempre grato di poter dire che sono stato un giocatore dell’Inter nella mia carriera. Non sarà stata l’esperienza più memorabile e lunga, ma sono stato in grado di indossare la maglia dell’Inter e di rappresentarla. Il primo australiano a farlo! E nessuno potrà mai togliermelo”.

La redazione di Passioneinter.com ringrazia Trent Sainsbury per la disponibilità

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!