ESCLUSIVA – Tagliafico, l’agente chiama: “Addio all’Ajax? L’idea è questa. L’Inter è un grande club, ma non ci ha contattati”

Nicolas Tagliafico è ufficialmente sul mercato: il terzino argentino ha un contratto fino al 2022 con l’Ajax, ma ha già fatto capire di essere pronto per nuove esperienze. In passato l’Inter aveva raccolto informazioni su di lui, sia prima dell’approdo in Olanda che durante la prima stagione in Eredivise.

Ora che la squadra di Conte sta cercando nuovamente un giocatore del suo ruolo dunque, c’è da capire se i nerazzurri possano rifarsi sotto per vincere la concorrenza dei club che già hanno manifestato il loro interesse. Quel che è certo leggendo le parole del giocatore di questi giorni è che un addio per Tagliafico è quasi certo. È lo conferma ai nostri microfoni anche l’agente del difensore, Ricardo Schlieper, il quale nega però ogni contatto con l’Inter.

Un suo giudizio sulla stagione di Tagliafico fino alla sospensione dell’Eredivise?

“L’Ajax stava dominando il campionato con ottime possibilità quindi di vincerlo. Quindi ovviamente la squadra ha dovuto far fronte agli infortuni ed alle partenze importanti nel calciomercato”.

Cosa ne pensa della decisione di sospendere il campionato olandese?

“Ogni paese ha preso la sua decisione, credo che in Olanda abbiano seguito la linea del governo di non realizzare spettacoli sportivi fino a settembre”.

Come crede che possa cambiare il prossimo mercato dopo questa crisi?

“Dipende. Nei campionati che saranno portati a termine i club saranno meno penalizzati, ma credo dipenda comunque tutto da quando il mondo potrà tornare alla normalità. Non ci saranno attività commerciali che non saranno influenzate e così anche il calcio soffrirà per quanto successo”.

Tagliafico all’Ajax è diventato un leader del gruppo. Crede che sia il momento per lui di provare a fare un ulteriore salto verso campionati diversi, come l’Italia o la Spagna?

Questa è l’idea. Vedremo come si svilupperà il mercato”.

Qualche club italiano l’ha già contattata per averlo la prossima stagione?

“Abbiamo parlato con club di vari paesi, ma comprenderà che su questi temi da parte nostra ci sia massima riservatezza”.

L’Inter si dice possa comprare un giocatore del suo ruolo e già in passato si era interessata a lui. Se la chiamassero nuovamente potrebbe essere una buona soluzione?

“L’Inter è senza dubbio un grandissimo club. Va detto che non abbiamo avuto contatti con loro”.

In nerazzurro troverebbe anche l’amico Lautaro Martinez, che magari gli avrà già parlato di Milano…

“Sì sono conosciuti in Nazionale, chiaramente tra di loro lo scambio di esperienze fra diversi campionati penso sia sempre un tema di conversazione”.

La redazione di Passioneinter.com ringrazia Ricardo Schlieper per la disponibilità.



