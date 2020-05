ESCLUSIVO – Andersinho: “Inter, prendi Cunha: è pronto per la A. Brazao il nuovo Julio Cesar, su Emerson Palmieri…”

Fra i tanti nomi accostati all’Inter nelle scorse settimane c’è anche quello del verdeoro Matheus Cunha, attaccante in forza all’Herta Berlino. Il giornalista brasiliano Andersinho Marques ne ha descritto le qualità in un’intervista rilasciata ai microfoni di Passioneinter.com.

Cunha, talento brasiliano di recente accostato ai nerazzurri ma poco conosciuto dai tifosi italiani. Di che tipo di calciatore si tratta?

“È un giocatore straordinario, cresciuto tantissimo negli ultimi anni. In Germania ha fatto il salto di qualità, ora riesce ha saltare l’uomo facilmente. È già pronto per giocare in Serie A, ma ha ancora margini di miglioramento parecchio ampi”.

Dove sarebbe più utile nello schieramento tattico dell’Inter di Conte?

“Il grande punto di forza di Cunha è la sua versatilità, può essere utilizzato in più modi, come tutti i calciatori che vengono dal calcio a cinque. Lui potrebbe giocare sia a destra che a sinistra, sia come seconda punta nel 4-4-2 che come esterno nel 4-3-3″.

Quanto potrebbe risultare complicato il suo ambientamento nel calcio italiano?

“Potrebbe fare molto bene, chiaramente i giocatori brasiliani hanno bisogno di tempo per imparare la tattica. Però lui è già in Europa, ha accumulato esperienza sia in Svizzera che in Germania, quindi direi che potrebbe essere già pronto. Per l’Inter sarebbe un’ottima scelta, non costa neanche molto”.

Parliamo di un altro brasiliano del quale si parla molto nell’ultimo periodo, ovvero Emerson Palmieri. È stato più volte accostato all’Inter negli ultimi tempi

“Sta facendo molto bene, è un calciatore che mi piace molto ed è anche un amico. Sono molto felice per i suoi risultati in Inghilterra, negli ultimi anni è stato accostato ad Inter e Juventus: in questo periodo ha avuto margini di crescita davvero importanti ed è anche italiano. Credo che sia presto di parlare di mercato e quindi di un suo possibile trasferimento in nerazzurro”.

Un altro calciatore verdeoro su cui l’Inter ha scelto di puntare è il giovane portiere Brazao

“Per me è un fuoriclasse, ha grandi margini di crescita ma può già fare ad occhi chiusi il secondo portiere dell’Inter. Può diventare il nuovo Julio Cesar, è dinamico ed è stato scelto come miglior giocatore del mondiale giocato con le giovanili. In Spagna sta giocando e facendo molto bene, se io fossi il direttore sportivo dei nerazzurri lo porterei a casa, inserendolo piano piano”.

Chiudiamo con una considerazione sul campionato che sta per ricominciare. Come cambierà la Serie A e quale potrà essere il ruolo dell’Inter?

“Su tutto il campionato aleggia un punto di domanda, in Germania stiamo vedendo un alto numero di infortuni. La squadra che riuscirà a perdere meno giocatori sarà quella che trattà migliori vantaggi. Per capire chi potrà lottare per lo scudetto bisogna aspettare qualche giornata, mentre l’anno prossimo l’Inter deve limare alcuni dettagli e fare il definitivo salto di qualità”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!