INDISCREZIONE PI – Contatti in queste ore per l’affare Young: le ultime

È da ieri sera il nome più caldo per la fascia sinistra: Ashley Young è in uscita dal Manchester United e l’Inter lo ha messo nel mirino. Il club nerazzurro è alla ricerca di un esterno date le poche garanzie che dà Asamoah: l’ex Juventus è ormai fermo da tempo e con la possibile uscita di Federico Dimarco resterebbe il solo Biraghi in quel ruolo.

È dunque Young – al momento – il giocatore più vicino. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Passioneinter.com da fonti vicine all’ambiente United, l’Inter ed il trentaquattrenne sono in trattativa in queste ore intense per cercare di trovare la quadra. Il giocatore ha dato la propria disponibilità per il trasferimento già a gennaio, ma non si esclude eventualmente un accordo anche in vista di un trasferimento a zero in estate. Opzione, quest’ultima, in ribasso ma comunque da tenere viva. Il Manchester United, dal canto suo, non ha ancora dato l’ok all’Inter che vorrebbe averlo gratis o con un esborso minimo: su questo si sta discutendo proprio in queste ore.

La sensazione è che l’affare possa andare in porta subito quindi, con l’Inter che offrirà al giocatore un contratto di 18 mesi con opzione per un altro anno in caso di raggiungimento di alcuni bonus (personali e di squadra). Antonio Conte ha dato il suo ok, era un suo obiettivo anche ai tempi del Chelsea e vorrebbe averlo subito a disposizione per poterci lavorare. Sappiamo però che lo United è un osso duro con cui trattare ed è possibile la richiesta di un conguaglio.

