Indiscrezione PI – I tre motivi che allontanano Vidal dall’Inter. Il Barcellona studia altre contropartite per Lautaro

Il suo mentore Conte all’Inter, l’Inter che cerca un centrocampista d’esperienza, il Barcellona che vuole Lautaro Martinez: tutti indizi che hanno fatto pensare ad un possibile approdo di Arturo Vidal in nerazzurro, nella prossima finestra estiva di calciomercato. Le parole del giocatore di ieri però, hanno fatto frenare gli entusiasmi. Solo dichiarazioni di facciata o realmente King Arturo non sta pensando ad un cambio di casacca?

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Passioneinter.com in queste settimane, la diretta su Instagram del giocatore di ieri non ha fatto altro che confermare quello che inizia a circolare da alcuni giorni: Vidal all’Inter è più facile a dirsi che a farsi, per almeno tre ragioni.

La prima è Leo Messi: conoscono tutti il peso che l’opinione del fuoriclasse argentino ha sulle decisioni di mercato. E l’indicazione della Pulce a riguardo è stata chiara: lo vuole con sé, lo ritiene importante ed ha un bel rapporto con lui, d’amicizia.

La seconda è che Vidal al Barcellona, nonostante alcune incomprensioni dello scorso inverno, ora è felice. Non ha nessuna voglia di cambiare club proprio ora, soprattutto nel caso di nuovi investimenti nel reparto avanzato per raggiungere nuovi obiettivi.

La terza riguarda la sua famiglia: è soltanto un anno che si è trasferita in Spagna con lui e si è ambientata al meglio. La comodità dei propri cari dunque è un fattore in più che il giocatore come ovvio che sia sta considerando nelle sue scelte per il futuro.

Tutto questo non significa che i discorsi siano definitivamente chiusi: conosciamo il rapporto che lega Conte a Vidal ed anche il fatto che i due siano sempre in contatto. Il tecnico proverà dunque a convincerlo, soprattutto considerando che a breve si entrerà nel vivo della trattativa per Lautaro Martinez in blaugrana ed i catalani vogliono fare di tutto per abbassare la cifra della clausola: prima di considerare l’inserimento di Vidal, proveranno a proporre altri giocatori più giovani. Uno spiraglio dunque rimane aperto, anche se ad oggi dobbiamo registrare che il cileno è più vicino alla permanenza che alla partenza.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!