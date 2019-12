Indiscrezione PI – Niente Italia per Oscar: in arrivo il rinnovo fino al 2024 con lo Shanghai SIPG

Un desiderio inesaudito: dopo 3 anni in Cina, il brasiliano Oscar, classe 1991, ha richiamato a più riprese l’attenzione dei club italiani sognando un ritorno in Europa. A quanto sembra però, il centrocampista non solo porterà a termine il contratto in scadenza a dicembre del 2020, ma è intenzionato a prolungare l’accordo.

Nonostante il desiderio di un futuro in Italia dunque, che lo ha portato ad offrirsi esplicitamente (ma senza risultati) anche all’Inter, secondo quanto raccolto dalla redazione di Passioneinter.com è in arrivo per lui un ricco rinnovo fino al 2024, quando compirà 33 anni.

Nessuna marcia indietro per Oscar: la scelta della Cina verrà riconfermata dopo una stagione che lo ha visto assoluto protagonista con la realizzazione di 14 gol e ben 23 assist fra Super League Cinese, FA Cup e Champions League asiatica.

