Torneo FIFA e PES Passioneinter.com: si comincia! Ecco le squadre e i partecipanti

Siamo finalmente arrivati al “fischio d’inizio” dei due tornei di PES2020 e FIFA 20 targati Passioneinter.com, che vedranno sfidarsi a colpi di joystick su PS4 gli appassionati che hanno aderito all’iniziativa. Tra questi, presenti nel torneo anche tre redattori del sito: Simone Frizza e Raffaele Caruso per FIFA20, che parteciperanno rispettivamente con Lipsia e Tottenham, e Simone Tortoriello per PES2020, che parteciperà con la Lazio. In ogni girone passeranno al turno successivo i primi due classificati, che andranno così a giocare le fasi finali. Ma andiamo per gradi, e sveliamo tutti i partecipanti dei due tornei con le rispettive squadre e i gironi estratti.

