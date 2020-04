ACCADDE OGGI – 26/04/1994, la magia di Berti sigla la finale d’andata di Coppa Uefa a pochi giorni dallo scontro salvezza contro l’Atalanta

La stagione ’93-’94 fu un’annata contraddittoria per l’Inter dell’allora presidente Ernesto Pellegrini, a metà tra la conquista della Coppa Uefa e il disastro interno di un campionato trascorso con lo spettro di una possibile retrocessione, in bilico fino all’ultima giornata e scampata solo grazie ai risultati negativi delle inseguitrici, con un’Inter finita quart’ultima e uscita sconfitta dal match dell’ultima giornata contro l’Atalanta.

E’ proprio cinque giorni prima di quella partita che l’Inter, esattamente 26 anni fa, usciva vincitrice dalla finale di andata di Coppa Uefa contro un Casino Salisburgo arrivato a sorpresa così in fondo alla competizione. A decidere la partita, per larghi tratti priva di emozioni, un gran gol di Nicola Berti, in grado di superare il portiere avversario con un diagonale al volo dopo un controllo di ginocchio che gli ha permesso di aggirare i difensori avversari e trovare la conclusione.

