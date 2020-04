Accadde Oggi – 30/04/’11, Cesena-Inter 1-2: la doppietta di Pazzini allo scadere rimanda la festa scudetto del Milan

Per quanto venga ormai ricordata come la prima di un lento e pesante declino per l’Inter, la stagione 2010/2011, immediatamente successiva all’anno del triplete, fu in realtà conclusa con un bilancio tutto sommato positivo, con tre nuovi titoli in bacheca (Mondiale per Club, Supercoppa Italiana e Coppa Italia) e un dignitoso secondo posto in classifica in Serie A.

Tra le partite decisive per quest’ultimo risultato rientra sicuramente anche la vittoria esterna contro il Cesena del 30 aprile, agguantata a tempo scaduto grazie a una splendida doppietta di Pazzini, che ha permesso alla squadra guidata da Leonardo di rimontare il gol segnato da Budan al 56′ dopo una partita complessa e combattuta su ogni pallone contro la squadra emiliana in lotta per la salvezza. Con questi tre punti, l’Inter consolidò il secondo posto ai danni del Napoli e poté rimandare almeno per un’altra giornata la festa scudetto del Milan, primo in classifica e ormai pronto a interrompere il dominio nerazzurro in Italia.

