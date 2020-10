GALLERY – Inter-Borussia M, le immagini dell’allenamento ad Appiano Gentile

Poco più di 24 ore al primo match della stagione dell’Inter in Champions League contro il Borussia M’Gladbach. L’imperativo per la formazione allenata da Antonio Conte è quello di rialzare il prima possibile la testa, dopo la sconfitta di sabato nel derby col Milan. In alto le immagini dell’allenamento odierno dei nerazzurri ad Appiano Gentile, con le nuove divise di allenamento che verranno sempre sfoggiate in occasione degli impegni europei per la stagione 2020/21.

