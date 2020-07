GALLERY – Il nuovo hotel dell’Inter ad Appiano Gentile

L’Inter ha terminato i lavori al centro sportivo Suning di Appiano Gentile per il nuovo hotel con ben 50 stanze super high-tech. Una camera per Antonio Conte doppia con un’aerea video e divani per analizzare gli avversari.

Ecco le foto

