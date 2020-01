GALLERY – Verso Inter-Cagliari, anche Victor Moses al lavoro: le immagini dell’allenamento

Squadra in campo questa mattina in vista dell’impegno di domenica alle 12.30 contro il Cagliari, match valido per la 21^ giornata di Serie A TIM 2019/20. Oggi i nerazzurri dopo il riscaldamento hanno svolto torello, possesso palla e una fase di lavoro tecnico-tattico agli ordini di mister Antonio Conte. In campo anche il neo acquisto Victor Moses.

