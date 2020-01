GALLERY – Verso Inter-Cagliari, Ashley Young scalpita in allenamento. Ok D’Ambrosio

Continua la preparazione in casa Inter verso il lunch match in programma domenica alle 12.30 a San Siro contro il Cagliari di Maran. Ashley Young si allena regolarmente con i compagni, torna a disposizione di Conte anche D’Ambrosio. Si allena anche Lazaro, in attesa di novità dal mercato. Ecco le foto della seduta pomeridiana.

