In attesa di scoprire il risultato finale del match di Europa League tra il Milan di Pioli e la Stella Rossa di Stankovic, l’Inter quest’oggi ad Appiano Gentile ha svolto un allenamento congiunto con il Vis Nova Giussano, mettendo a segno ben 14 reti. Un buon test per la squadra di Antonio Conte in vista del derby che si giocherà domenica prossima contro i rossoneri.

