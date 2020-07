GALLERY – Inter, è rivoluzione per la maglia Away 2020/2021: ecco le prime foto

Footy Headlines ha svelato tutti i dettagli della maglia da trasferta nerazzurra per la stagione 2020/2021. Confermate le indiscrezioni: la maglietta si presenta bianca con quadretti nerazzurri, il mix di colori si estende dal logo Nike nero e dalla scritta Pirelli blu. Così come il colletto, che è metà blu e metà nero. Sul bianco, come la maglia, anche pantaloncini e calzettoni.

