Inter Youth – Oristanio: “Con il Rennes faremo di tutto per vincere e proseguire il nostro cammino”

Mancano ormai pochi giorni al ritorno in campo della Primavera dell’Inter. La squadra di Mister Armando Madonna è in ritiro in Valle d’Aosta a Chatillon, dove sta preparando la sfida al Rennes valida per la Youth League che si disputerà domenica a Nyon alle 15.

Ai microfoni di Inter TV ha parlato Gaetano Oristanio: “È difficile tornare ad allenarsi dopo così tanti mesi di inattività. Ma sono felice, è bello aver ritrovato i compagni e non vedo l’ora di tornare a lottare con loro sul campo”.

Sulla sfida al Rennes: “Ce lo meritiamo. In Youth League abbiamo fatto un gran bel percorso, abbiamo sempre avuto un ottimo atteggiamento che ci ha consentito di guadagnarci la possibilità di disputare partite come questa.”

Concludendo: “Mi aspetto una partita difficile, servirà grande concentrazione da parte di tutti. Sarà un’esperienza unica in cui faremo di tutto per vincere e proseguire il nostro percorso.”

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<