Mercato – I dettagli dell’accordo tra Inter ed Eriksen. Ma il danese preferisce partire in estate

Nonostante vi siano ancora diversi ostacoli da superare, sembra proprio che l’Inter abbia messo le mani su Christian Eriksen. L’accordo con l’agente, arrivato nei giorni scorsi, è quasi totale: mancano solo pochi dettagli che verranno limati nel corso di questa settimana. L’idea del club nerazzurro, però, è quella di avere in rosa il calciatore già a gennaio, pagando un indennizzo al Tottenham pur di averlo a disposizione nelle prossime settimane.

Ecco il punto di Nicolò Schira su contratto e volontà del calciatore danese: “Accordo tra Inter e Christian Eriksen per un contratto di 4 anni con un ingaggio di 10 milioni di euro. Oggi il suo agente Schoots ha parlato con il calciatore, che preferisce lasciare Tottenham in estate. Gli Spurs vogliono venderlo immediatamente, ma chiedono 20 milioni. Troppo per l’Inter che ha offerto 8-10 milioni di euro”.

