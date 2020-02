Primavera – Inter-Napoli 5-0, parla Madonna: “Continuare così, vittoria che ci fa acquisire consapevolezza in noi stessi”

Manita della primavera dell’Inter, che batte il Napoli 5-0 nella 18esima giornata del campionato Primavera 1 TIM. Con questi tre punti i giovani nerazzurri allungano sulla Juventus a +4 e si tengono stretti il terzo posto. I bianconeri devono ancora scendere in campo così come il Cagliari, seconda forza del campionato con 4 punti di vantaggio sulla squadra allenata da Armando Madonna.

Proprio il tecnico nerazzurro ha commentato, ai microfoni di inter.it, la vittoria dei suoi ragazzi: “La partita di oggi serve per acquisire ancor più consapevolezza. Oggi siamo partiti subito bene, la vittoria è meritata. Siamo in buone condizioni e bisogna continuare su questa strada. La vittoria di Firenze ha sicuramente influito positivamente sulla prestazione odierna, il successo della scorsa settimana ci ha dato maggior convinzione. Il gruppo lavora bene e la nostra forza forza è nel collettivo”.

Riguardo la posizione in campo di Gnonto e sul nuovo arrivo Satriano: “Per Willi è qualche settimana che lavoriamo su una nuova posizione tattica. Lui è un giocatore intelligente che può giocare in diversi ruoli. Si deve sacrificare un po’ di più, ma ha la predisposizione giusta per fare bene. Per quanto riguarda Satriano dobbiamo conoscerlo ancora bene, ha volontà e voglia, gioca per la squadra e ha un buon calcio. Il suo inserimento procede molto bene”.

