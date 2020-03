UFFICIALE – Youth League, Inter-Rennes si gioca in campo neutro a porte chiuse

Le norme per contrastare la diffusione del coronavirus in Italia hanno messo nel caos il mondo del pallone. Dai rinvii alle porte chiuse, passando per squadre che giocano ad altre di scena in campi neutri. Esattamente come succederà all’Inter Primavera di Armando Madonna.

Come comunicato dal club nerazzurro sul proprio sito, la partita valida per gli Ottavi di Finale della Youth League tra Inter e Rennes di disputerà in campo neutro, a Coverciano, a porte chiuse mercoledì 11 marzo alle ore 15.

Si comunica altresì che, non appena saranno definiti i dettagli organizzativi del match, verranno comunicate tutte le specifiche sulla copertura mediatica dell’evento.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!