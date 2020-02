Ufficiale – Youth League, sarà il Rennes prossimo avversario dell’Inter Primavera agli ottavi di finale

Si sono tenuti in data odierna a Nyon, in Svizzera, i sorteggi relativi agli ottavi di finale della Youth League in programma il 3 e 4 marzo 2020. Ad affrontare i ragazzi di Mister Madonna in gara unica a Milano saranno i coetanei francesi del Rennes, squadra militante in Ligue 1. Un curioso possibile incrocio a livello di quarti di finale invece potrà essere quello tutto italiano proprio fra Inter e Juventus. Prima, però, i bianconeri guidati da Lamberto Zauli dovranno battere il Real Madrid.

I quarti si giocheranno due settimane più tardi, il 17 e 18 Marzo, mentre semifinali e finale del torneo avverranno a Nyon il 17 e 20 aprile prossimo. Una grande occasione non solo per l’Inter, ma per tutto il calcio italiano che porterebbe nelle ultime otto squadre ben due rappresentanti del calcio del Bel Paese. Una sfida che va oltre al sapore intenso del Derby d’Italia giocato due volte l’anno.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!