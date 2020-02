Youth League, domani a Nyon i sorteggi degli ottavi di finale: ecco le possibili avversarie dell’Inter

Si svolgeranno domani alle ore 13 a Nyon i sorteggi degli ottavi di finale di Youth League. Ajax, Atalanta Bayern Monaco, Benfica, Inter, Juventus, Liverpool e Real Madrid si sono qualificate durante la fase a gironi, mentre Derby County, Atletico Madrid, Midtjylland, Salisburgo, Stella Rossa, Rennes, Lione e Dinamo Zagabria hanno ottenuto il pass attraverso i playoff giocati tra martedì e mercoledì.

Queste le regole dei sorteggi di domani: la prima squadra estratta di ciascun accoppiamento gioca in casa, mentre e vincitrici e le seconde dello stesso girone del percorso Champions League non possono essere sorteggiate contro, Da aggiungere che non ci sono né teste di serie né restrizioni geografiche.

