VIDEO – L’arrivo a Milano di Diouf: nuovo colpo dell’Inter

Questa mattina presso l’aeroporto di Linate è atterrato in Italia Andy Diouf, centrocampista francese che sarà il nuovo acquisto dell’Inter. Il giovane talento classe 2003 arriva dal Lens per circa 25 milioni di euro e sarà il nuovo rinforzo di mister Cristian Chivu per la mediana in vista della nuova stagione.

Di seguito il video, pubblicato dalla redazione di Gianluca Di Marzio, in merito all’arrivo a Milano di Diouf che si prepara a sostenere oggi le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto che lo legherà all’Inter per le prossime annate sportive.