L’Inter è in vantaggio 2-0 nel primo tempo contro il Milan, grazie a una prestazione strepitosa di Marcus Thuram. L’attaccante nerazzurro si è reso protagonista di una rete spettacolare in occasione del raddoppio, con una conclusione che non ha lasciato scampo a Maignan.

Ecco qui sotto il video del gol capolavoro di Thuram: