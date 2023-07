André Onana, ex portiere dell’Inter, sembra aver avuto subito un impatto importante nel Manchester United, almeno da quanto si può notare in queste prime amichevoli e dall’entusiasmo dei tifosi dei Red Devils per la personalità mostrata.

Un esempio è il video qui sotto: durante la partita contro il Borussia Dortmund, il portiere camerunense ha rimproverato duramente il compagno di squadra Harry Maguire, per un comportamento difensivo troppo pigro.