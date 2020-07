Inter Women, Baresi e l’amore nerazzurro: “Un onore indossare questa maglia un altro anno”

E’ la bandiera dell’Inter Femminile. Regina Baresi, attaccante e capitano dei nerazzurri, sta dedicando un’intera carriera ai propri colori del cuore, iniziata nel 2003 quando muoveva i primi passi nella squadra giovanile. Nel 2018-2019 è stata protagonista della storica promozione della sezione femminile dell’Inter dalla Serie B alla Serie A, indossando anche la fascia da capitano. Attraverso il proprio profilo Twitter, ha esternato tutta la sua gioia nel vestire la maglia nerazzurra per un’altra stagione, giurando amore eterno al club di Milano.

Ecco le sue parole: “È un onore e una responsabilità indossare questa maglia un altro anno. Dall’ultima volta in campo sono cambiate tante cose e tante ne cambieranno. Nel mondo, nel calcio, in me. Ma ciò che conta resta. Ci si aspetta, si torna e si vive. Questo è l’Amore”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<