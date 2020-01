INTER WOMEN – Bentornate! Sorbi ritrova la vittoria con super Merlo: agganciato l’Empoli

Finalmente Inter! Le nerazzurre tornano al successo dopo un mini-calvario durato 5 partite, nelle quali erano riuscite a raccogliere solamente un punto. Già nello 0-0 contro la Florentia di settimana scorsa avevamo segnalato i netti segnali di ripresa e di ritrovata verve, non accompagnati però dalla fortuna. Questa volta invece, arriva una bella vittoria in casa di un Hellas Verona dominato fin dal primo minuto. Vittoria molto pesante in termini di classifica.

LE FORMAZIONI